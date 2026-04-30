Dictan arresto domiciliario a presunto cómplice de agresión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un juez impuso arresto domiciliario a Mario Alberto "N", de 29 años, señalado como presunto cómplice en una agresión con arma blanca ocurrida en la colonia Gobernadores.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso se originó tras una riña familiar registrada el 23 de febrero de 2026, en la que José Aguilera Torres, de 25 años, resultó con lesiones graves.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con la autoridad, el imputado contaba con una orden de aprehensión por su posible participación en los hechos, al ser considerado colaborador del agresor que portaba el arma.

Tras su detención, fue presentado ante un juez durante la audiencia inicial, donde se determinó que no permanecerá en prisión preventiva, al no acreditarse hasta ahora una participación directa en la agresión.

Acciones de la autoridad

Como medida cautelar, deberá cumplir resguardo domiciliario, con la advertencia de que su incumplimiento podría derivar en una nueva detención.

Las investigaciones continúan, mientras que otro implicado, identificado como Rafael "N", permanece interno en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.