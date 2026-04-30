Cateos simultáneos en Piedras Negras dejan decomiso de droga y equipo de distribución

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades aseguraron diversas cantidades de metanfetamina y marihuana durante dos cateos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad, como parte de investigaciones por presunto narcomenudeo.

Las diligencias, encabezadas por el Ministerio Público con órdenes judiciales, se llevaron a cabo en un domicilio de la calle Jacinto, en el fraccionamiento Los Olivos, y en otro ubicado en la calle Senecio, en la colonia Ácoros Dos.

En el primer inmueble se decomisaron dosis de "cristal", cámaras de videovigilancia, pipas hechizas y básculas grameras. En el segundo, autoridades localizaron mochilas con presunta droga, entre ellas metanfetamina y marihuana, además de equipo para su distribución.

Acciones de la autoridad

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que los aseguramientos serán sometidos a análisis químicos para determinar su composición y peso exacto.

Pese al hallazgo, no se reportaron personas detenidas durante los operativos, aunque no se descarta que en el avance de las investigaciones se giren órdenes de aprehensión.

Detalles confirmados

Ambos inmuebles quedaron bajo resguardo oficial mientras continúan las indagatorias.