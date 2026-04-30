Investigan a menor por ataque con arma blanca durante robo de bicicleta en la CROC 2

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación tras el ataque con arma blanca contra un hombre en la colonia CROC Dos, en Piedras Negras, donde un menor de edad ha sido señalado como probable responsable.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer que los hechos se derivan de un intento de robo de bicicleta, durante el cual la víctima, identificada como José Alonso García, de 27 años, fue lesionada en el pecho.

El afectado fue ingresado a un hospital de la ciudad, donde el médico legista determinó que la herida que presenta es de carácter grave, por lo que continúa bajo atención médica.

Tras el reporte de la persona lesionada, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, en la que se establecieron las circunstancias del hecho y se avanzó en la identificación de los probables responsables.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con Gómez Rodríguez, las investigaciones realizadas entre ayer y hoy han permitido obtener un señalamiento directo contra un adolescente, quien presuntamente participó en la agresión y portaba el arma blanca.

El funcionario indicó que, debido a que se trata de un menor, el procedimiento legal deberá seguirse ante un juez especializado en adolescentes, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Detalles confirmados

Las autoridades continúan integrando el expediente para esclarecer completamente los hechos y definir la responsabilidad de cada uno de los implicados.