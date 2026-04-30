Arropa PRI a Memo Ruiz en su registro

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En una demostración de fuerza y unidad priista, miles de militantes y simpatizantes acompañaron a Guillermo Ruiz Guerra a su registro ante el Instituto Electoral de Coahuila como candidato a diputado local por el Distrito 02.

La bienvenida corrió a cargo de Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI en la entidad, quien destacó que desde Piedras Negras, “donde inicia la patria”, hasta el último municipio de Coahuila, el partido recorrerá cada barrio y ejido para llevar sus propuestas a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que el PRI tiene como garantía el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien —dijo— gobierna para todos y mantiene a Coahuila con seguridad, empleo y crecimiento económico.

El PRI en Coahuila y su compromiso con la ciudadanía

La toma de protesta de las y los candidatos estuvo a cargo de Gabriel Elizondo Pérez, consejero político estatal.

En su mensaje, Guillermo Ruiz Guerra estableció el compromiso de trabajar sin descanso para recorrer todo el distrito que le corresponde. Recordó que, en sus recorridos como diputado local, ha encontrado un respaldo constante de la gente, mismo que aseguró honrará con trabajo y resultados.

Declaraciones de líderes del PRI en Coahuila

La clausura del evento estuvo a cargo del secretario de Operación Política del PRI Coahuila, Diego Rodríguez Canales, quien afirmó que el partido se distingue por dar resultados y mantener cercanía permanente con la ciudadanía.

“En el PRI Coahuila creemos en una forma de hacer política que sí resuelve, que protege a las familias y que está verdaderamente cercana a la gente, todos los días del año”, expresó.