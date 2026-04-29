Capacitan a personal médico para atender a familias de desaparecidos en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Personal del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" participa en una jornada intensiva de capacitación enfocada en la atención integral a familias de personas desaparecidas, como parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno del Estado.

El director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez, informó que estas acciones responden a campañas coordinadas por diversas dependencias estatales, entre ellas la oficina de atención a personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer la preparación del personal médico y administrativo.

Importancia de la capacitación

Detalló que la capacitación está dirigida principalmente a subdirectores, directores médicos y personal administrativo, quienes mantienen contacto directo con los pacientes y sus familias. El propósito es garantizar una atención adecuada, sensible y oportuna a este sector vulnerable.

Aguilar Rodríguez explicó que las familias que cuenten con un integrante desaparecido y estén registradas en el censo estatal podrán acceder a servicios médicos gratuitos, sin importar si cuentan o no con derechohabiencia.

"El paciente puede llegar por referencia de primer nivel o por urgencias. Si está identificado dentro de la red de familias con personas desaparecidas, se le brindará todo el apoyo necesario, de manera rápida y sin costo", señaló.

Registro de beneficiarios

Indicó que el registro de beneficiarios ya está en manos del Gobierno del Estado, por lo que el hospital se apoyará en las listas oficiales para identificar a los pacientes que recibirán este beneficio.

De acuerdo con datos proporcionados durante la capacitación, en la entidad se tiene un registro aproximado de 2,600 personas desaparecidas, lo que implica el mismo número de familias que podrían requerir este tipo de atención en todo el estado.

El director subrayó que el apoyo abarcará todos los servicios médicos del hospital, como parte de una política integral para atender a quienes enfrentan esta problemática.