Captura AIC a sospechoso de asalto violento en OXXO de Lomas del Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el arresto de un individuo señalado como presunto responsable de un robo con violencia perpetrado en una tienda de conveniencia al norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento Oxxo ubicado sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, a la altura del cruce con Armando Treviño, donde el sujeto presuntamente intimidó al empleado del lugar para apoderarse de un monto aproximado de 2 mil 900 pesos.

Detalles confirmados

Como resultado de las indagatorias, las autoridades lograron identificar y detener al presunto responsable, integrándose la carpeta de investigación correspondiente para complementar un mandamiento judicial en el transcurso de las próximas horas.

Acciones de la autoridad

Asimismo, no se descarta que el detenido esté vinculado con otros robos registrados en tiendas de conveniencia durante horarios nocturnos, por lo que las investigaciones continúan.