Vinculan obra vial en crucero de alto flujo con empresa ligada a familia del alcalde

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un camión de la empresa Arcco fue captado este jueves 22 de enero suministrando concreto para la construcción del segundo retorno vehicular ubicado frente a una nueva gasolinera, en el cruce de los bulevares Pérez Treviño y Mendoza Berrueto, uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

La concretera Arcco está vinculada a los padres del alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y ha sido utilizada de manera recurrente en obras de infraestructura municipal, lo que ha generado señalamientos por un posible tráfico de influencias y conflicto de interés.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez sobre Arcco?

El tema fue abordado el viernes pasado por el propio edil, quien estrenó una nueva sección en sus conferencias matutinas con el objetivo de "desmentir" notas críticas difundidas en medios de comunicación.

Entre los asuntos tratados se encontraba la relación entre el Ayuntamiento y la empresa Arcco, así como la autorización del segundo retorno vehicular frente a la estación de servicio.

Rodríguez negó la existencia de trato preferencial; sin embargo, se trata del segundo acceso vehicular autorizado para la misma gasolinera, ubicado a escasos metros de un crucero semaforizado.

Detalles sobre la construcción del retorno vehicular

Para la habilitación de este nuevo retorno fue demolida una parte del camellón central, el cual actualmente es reconstruido con concreto suministrado por la empresa Arcco.