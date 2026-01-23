Quedan atrapadas nueve mujeres en elevador de plaza comercial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Cerca de nueve mujeres quedaron atrapadas la mañana de este jueves en el elevador de la plaza comercial Punto Tec, ubicada sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño, en el sector Residencial Tecnológico, lo que generó momentos de tensión entre las afectadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:10 horas, cuando un grupo de personas que salía de los gimnasios ubicados en el segundo piso abordó el elevador para descender; sin embargo, el aparato se detuvo de manera repentina, dejándolas encerradas.

Mientras esperaban ser rescatadas, algunas de las mujeres publicaron fotografías en redes sociales desde el interior del elevador, manifestando su preocupación por la situación.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte al número de emergencias 911, acudieron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila, quienes realizaron las maniobras necesarias para liberar a las personas atrapadas.

Luego de varios minutos, el rescate se llevó a cabo sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad; no obstante, algunas de las afectadas fueron atendidas por paramédicos tras presentar crisis nerviosa.

Detalles confirmados

Posteriormente, las autoridades clausuraron el elevador para realizar una revisión técnica y determinar las causas del incidente, el cual de manera preliminar fue atribuido a un posible exceso en el número de personas permitido.