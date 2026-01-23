Vinculan a proceso a "El Caníbal" por brutal agresión con bate en colonia Los Espejos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades judiciales vincularon a proceso a Néstor Daniel "N", alias "El Caníbal", quien fue ingresado al Centro Penitenciario de Piedras Negras por su presunta responsabilidad en una violenta agresión cometida con un bate en la colonia Los Espejos.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando Luis Daniel Quintero salió a realizar labores de limpieza en el patio de una vivienda. De acuerdo con las investigaciones, el imputado presuntamente lo habría estado esperando y lo atacó de manera sorpresiva, golpeándolo en repetidas ocasiones, incluyendo un fuerte impacto en la cabeza.

La víctima resultó con traumatismo craneoencefálico y su estado de salud fue reportado como grave, manteniéndose en condición crítica. Tras la difusión de material gráfico del ataque, se logró identificar y detener al presunto agresor mediante una orden judicial.

El Ministerio Público le imputó el delito de homicidio calificado con ventaja, alevosía y brutal ferocidad en grado de tentativa. Durante la audiencia inicial, el juez de control resolvió vincularlo a proceso y dictó prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones.

Finalmente, se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, se informó que la víctima fue trasladada a la ciudad de Monclova durante la madrugada del jueves para recibir atención médica especializada, aunque su estado de salud continúa siendo delicado.