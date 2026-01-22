Choque en el centro de Piedras Negras deja dos personas lesionadas y cuantiosos daños

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el saldo de un choque registrado la mañana de este miércoles en el primer cuadro de la ciudad de Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer de 68 años, identificada como María Belia "N", conducía un Nissan Versa color guindo sobre la calle Anáhuac y, al llegar al cruce con Abasolo, omitió el alto obligatorio, impactando un Chevrolet Cobalt modelo 2007, color gris, que era conducido por David García Contreras, de 20 años, quien contaba con preferencia de paso.

A consecuencia del impacto, el Chevrolet salió proyectado hasta estrellarse contra un muro de concreto, resultando con severos daños, mientras que el Nissan presentó afectaciones importantes en la parte posterior.

Paramédicos de la Cruz Roja, encabezados por Sergio Robles, atendieron a los involucrados. El conductor fue trasladado a una clínica privada al presentar dolor intenso en el brazo derecho, mientras que la conductora solo presentó lesiones leves y recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Autoridades informaron de manera preliminar que la presunta responsable contaba con aseguranza, por lo que se intentaría un arreglo entre ambas partes; de no lograrse, el caso sería consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.

