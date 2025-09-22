Asaltante intenta quemar a mujeres en Hacienda La Laja

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos mujeres resultaron gravemente heridas tras un violento asalto en su domicilio de la colonia Hacienda La Laja, donde un sujeto encapuchado las golpeó, acuchilló e intentó quemarlas vivas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada, aunque el reporte se emitió hasta la mañana del domingo, cuando la hija de una de las víctimas acudió a la casa en la calle Laureano Flores al no recibir respuesta de los mensajes enviados a su madre.

Al ingresar, encontró a María Argelia García Martínez, de 54 años, y Juanita Martínez Velázquez, de 75, en un charco de sangre con múltiples heridas en el estómago, cuello y brazos. María Argelia presentaba además lesiones graves en la cabeza y parte de la oreja desprendida.

Según el testimonio de José Ángel Bocanegra Torres, esposo de una de las víctimas, el agresor entró por la cocina, exigió dinero con un cuchillo, y las mujeres entregaron cerca de 80 mil pesos en efectivo y joyería de oro, producto de un préstamo y de la pensión de la adulta mayor.

Tras agredirlas, el atacante intentó incendiar la vivienda al abrir un tanque de gas y las estufas, lanzando un papel encendido antes de huir, dejando un saldo de dos mujeres en estado crítico y conmoción entre los vecinos de la colonia.