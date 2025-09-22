Aseguran drogas y armas en cateo; hay una mujer detenida

Piedras Negras, Coah. – Un operativo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Civil de Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional resultó en un cateo realizado la madrugada del domingo en un domicilio de la colonia Acoros, donde fue detenida una mujer y asegurados diversos artículos relacionados con actividades ilícitas.

Entre los objetos incautados se encontraron drogas, réplicas de armas largas y cortas, básculas y otros indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La intervención fue posible gracias a una denuncia anónima que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, y culminó con la obtención de una orden judicial de cateo.

La detenida y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica, mientras que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.