Migrante cruza en bici y se entierra para evadir a la Patrulla Fronteriza

UVALDE, TEXAS. – En un operativo inusual, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un migrante que intentó ocultarse enterrándose parcialmente en las afueras de Uvalde, tras cruzar de forma irregular la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue detectado al momento de ingresar a territorio estadounidense y utilizó una bicicleta de montaña para avanzar entre 22 y 25 millas tierra adentro. El vehículo fue hallado abandonado, lo que permitió a los agentes establecer una posible ruta de escape.

Con apoyo de tecnología aérea, el operativo se extendió hasta una zona rural, donde fue localizado el individuo: tendido en el suelo, cubierto de tierra, en un intento por confundirse con el entorno natural y evadir la captura.

El sujeto fue arrestado en el lugar, y hasta el momento no se ha revelado su identidad, ni el proceso legal o migratorio que enfrentará.

El caso ha llamado la atención por las medidas extremas tomadas por el migrante para evitar su detención, así como por la capacidad de rastreo e intervención de las autoridades fronterizas, que continúan reforzando su presencia en la región.