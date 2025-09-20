Investigan muerte de mujer en el ISSSTE por presunta mala aplicación de medicamento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia investiga el fallecimiento de una mujer de 62 años en la clínica del ISSSTE de Piedras Negras, luego de confirmarse que murió a causa de una tromboembolia pulmonar provocada por la aplicación de un medicamento directamente en una vena.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, comunicados a sus familiares, éstos reclamaron el cuerpo para su traslado al municipio de Morelos, donde será sepultado.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que peritos forenses realizan estudios patológicos para determinar con precisión qué sustancia fue aplicada a la paciente.

Además, señaló que se recabará la declaración del personal médico y de enfermería del hospital, con el fin de esclarecer los hechos y definir si existe responsabilidad penal por una posible negligencia o mala práctica.