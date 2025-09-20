Menor de 16 años hospitalizada por intentar quitarse la vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una adolescente de 16 años fue internada de emergencia en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", luego de un presunto intento de suicidio ocurrido en su domicilio, ubicado en la colonia Año 2000.

La menor, identificada como Lizbeth "N.", habría ingerido medicamentos controlados, aunque no se precisó la sustancia ni la cantidad. El incidente ocurrió en un contexto aún no detallado por las autoridades.

Familiares dieron aviso a los cuerpos de emergencia, quienes arribaron al domicilio ubicado en la calle Taray y trasladaron de inmediato a la joven al hospital, donde se le practicó un lavado gástrico. Fuentes médicas confirmaron que su estado de salud es estable.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila acudieron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos. Las autoridades recomendaron a la familia que se brinde a la menor atención psicológica especializada, con el fin de prevenir un nuevo intento de autolesión.