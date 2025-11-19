Asaltan a taxista tras retirar dinero en cajero de la zona centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades investigan el asalto cometido contra el conductor de taxi Alan Eduardo Nava Gutiérrez, quien fue interceptado por dos sujetos después de retirar dinero en un cajero automático del banco Santander ubicado sobre la calle Zaragoza, en la Zona Centro. Los agresores lo intimidaron con amenazas y lograron arrebatarle 3 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

¿Qué ocurrió?

Hasta ahora, los presuntos responsables no han sido identificados. Se espera que el afectado formalice su denuncia ante el Ministerio Público para aportar más detalles y facilitar la labor de investigación. Como parte de las primeras acciones, se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los negocios del sector.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, precisó que la Agencia de Investigación Criminal ya cuenta con el reporte inicial y comenzó algunas diligencias. No obstante, indicó que la carpeta de investigación avanzará una vez que se reciba la declaración formal del conductor.

La víctima explicó a las autoridades que los asaltantes recurrieron a amenazas para obligarlo a entregar el dinero que acababa de retirar del cajero.