Fuga de aguas negras alarma a vecinos en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos del sector Villas del Carmen denunciaron la presencia de una fuga de aguas negras proveniente de una alcantarilla ubicada en la calle Puente Internacional, justo frente a un templo cristiano.

De acuerdo con los residentes, el derrame corre cuesta abajo y ha generado olores fétidos que afectan a las viviendas cercanas. Señalan que la situación lleva varios días sin ser atendida por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), pese a los reportes realizados.

Los habitantes advierten que, además de la molestia por la pestilencia, existe un riesgo sanitario, especialmente para niños y adultos mayores que transitan por la zona.

Vecinos exigen una intervención inmediata para reparar la alcantarilla, frenar el escurrimiento y realizar una sanitización del área.