Realizarán taller de actualización en VIH, hepatitis C e ITS en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria 01 anunció la realización de un taller de fortalecimiento y actualización en VIH, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual (ITS), el próximo jueves 20 de noviembre, informó la doctora Priscila Hernández López, coordinadora de Salud de la Jurisdicción.

El curso se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Administración y Contaduría, iniciando a las 8:45 de la mañana con el registro y concluyendo alrededor de las 2:00 de la tarde. La capacitación será impartida en conjunto por la Secretaría de Salud y la Comisión Fronteriza de Salud.

¿Cuál es el objetivo del taller?

Hernández López explicó que el objetivo del taller es que todo el personal de salud maneje información unificada y actualizada, especialmente en temas como prevención, tratamientos vigentes, atención integral y prevención de transmisión vertical en pacientes embarazadas que viven con VIH.

La convocatoria está abierta a médicos, personal de enfermería y estudiantes de semestres avanzados, quienes podrán reforzar conocimientos clave en el manejo de estas enfermedades. "Lo ideal es que quienes están por egresar también participen, para que lleguen al campo laboral capacitados y actualizados", señaló.

¿Qué servicios se ofrecerán durante el taller?

La doctora subrayó que el taller es completamente gratuito y que durante la jornada se presentará información sobre los servicios y tratamientos que ofrece la Jurisdicción Sanitaria, igualmente sin costo para la población.