FGE investiga posible agresión contra estudiante de bachillerato en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), integra una carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada por una estudiante de bachillerato en Piedras Negras, quien señaló haber sido víctima de una agresión por parte de varios compañeros.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la información preliminar, los hechos habrían ocurrido en el domicilio de uno de los jóvenes, donde la adolescente, de 16 años, consumió una bebida que, según la denuncia, contenía una sustancia que le provocó somnolencia. A partir de ese momento, se habrían registrado conductas que vulneraron a la menor, situación que fue grabada por una de las asistentes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que la denuncia fue presentada formalmente por la afectada, lo que permitió iniciar de inmediato las diligencias correspondientes.

Respecto a la identidad de los posibles involucrados, Gómez Rodríguez señaló que la información permanece bajo reserva debido a la etapa procesal en la que se encuentra el caso, y será presentada ante el juez de control en el momento oportuno.