Cuestionan posible conflicto de interés por promoción de clínica veterinaria en evento municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante la conferencia matutina de este miércoles, el municipio dio difusión a la clínica veterinaria Vet Care, propiedad del funcionario Alfonso Orta, situación que generó señalamientos por un posible conflicto de interés.

No obstante, tanto Orta como el alcalde Jacobo Rodríguez rechazaron cualquier irregularidad y aseguraron que la aparición de la marca ocurre “de manera natural” en el contexto de las campañas de esterilización.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Orta reconoció públicamente que la clínica es de su propiedad y admitió que su nombre aparece en estos eventos; sin embargo, sostuvo que él nunca recomienda directamente su negocio y que incluso exhorta a los asistentes a acudir a la veterinaria de su preferencia. Aun así, Vet Care recibe visibilidad a través de plataformas oficiales del municipio.

El funcionario justificó su participación en las campañas señalando que responde a un compromiso con el alcalde y con la ciudadanía. Mientras tanto, la reiterada presencia del nombre de su clínica en actividades institucionales continúa otorgando exposición gratuita a un negocio privado vinculado a un servidor público en funciones.





¿Qué consecuencias tiene esta situación?

La controversia en torno a la clínica veterinaria Vet Care ha suscitado un debate sobre la ética en la administración pública y la transparencia en la gestión de los recursos. La comunidad de Piedras Negras observa con atención las acciones de sus funcionarios y la manera en que se manejan los intereses privados en el ámbito público.