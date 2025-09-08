Sujeto armado con navaja roba 10 mil pesos en gasera de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Momentos de tensión se vivieron este domingo en la colonia Villa Real de Piedras Negras, luego de que un hombre armado con una navaja asaltara la gasera Súper Gas , llevándose 10 mil pesos en efectivo y huyendo a toda velocidad en una motocicleta de color rojo.

El trabajador afectado, Daniel Martínez , informó que el sujeto lo amenazó para obligarlo a entregar el dinero antes de darse a la fuga. Testigos señalaron que el asaltante tomó rumbo desconocido entre las calles del sector.