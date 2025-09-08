Sujeto armado con navaja roba 10 mil pesos en gasera de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Momentos de tensión se vivieron este domingo en la colonia Villa Real de Piedras Negras, luego de que un hombre armado con una navaja asaltara la gasera Súper Gas, llevándose 10 mil pesos en efectivo y huyendo a toda velocidad en una motocicleta de color rojo.
El trabajador afectado, Daniel Martínez, informó que el sujeto lo amenazó para obligarlo a entregar el dinero antes de darse a la fuga. Testigos señalaron que el asaltante tomó rumbo desconocido entre las calles del sector.
Tras el reporte, elementos policiacos realizaron recorridos en la zona y revisaron puntos estratégicos, aunque no lograron localizar al responsable. La Fiscalía Estatal ya investiga el hecho y se espera que las cámaras de vigilancia instaladas en la zona ayuden a dar con el paradero del delincuente.