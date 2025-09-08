Héroes rescatan a familia monclovense arrastrada por corriente en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La rápida intervención de un grupo de jóvenes nigropetenses evitó una tragedia este fin de semana, al rescatar a una familia originaria de Monclova cuya camioneta gris fue arrastrada por la corriente mientras intentaban cruzar la calle Periodistas, en la colonia González.

En la unidad viajaban menores de edad y dos adultos, quienes lograron ponerse a salvo gracias a los rescatistas, antes de que el agua cubriera por completo el vehículo.

El vehículo fue empujado por la corriente hasta quedar atorado bajo un puente, lo que puso en riesgo la vida de sus ocupantes. Testigos relataron que varios jóvenes acudieron de inmediato para ayudarlos a salir de la unidad.

Trascendió que los tripulantes forman parte del equipo de futbol americano Potros de Monclova , que se encontraba en Piedras Negras para disputar un partido.