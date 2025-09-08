"Carreritas" entre autos deportivos terminan en choque múltiple en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un accidente registrado durante la madrugada de este domingo en la colonia Acoros dejó cuatro vehículos dañados y una luminaria derribada, luego de que dos autos deportivos presuntamente participaban en carreras sobre pavimento mojado.

El choque ocurrió en la avenida Juan Pablo II, entre las calles Mar de Cortés y Villa de Herrera, donde un Dodge Challenger quedó destrozado tras impactarse contra un Dodge Charger . Ambos autos atravesaron el camellón y chocaron contra una Kia Sorento estacionada, la cual fue proyectada hacia un Chevrolet Malibu .

Vecinos aseguraron que minutos antes escucharon los acelerones de los vehículos, que circulaban a alta velocidad.

Aunque el accidente fue aparatoso, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito y Vialidad detuvieron a los dos conductores y los presentaron ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.