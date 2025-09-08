Tormenta deja inundaciones y vehículos arrastrados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una fuerte tormenta registrada este viernes en Piedras Negras provocó severas afectaciones en distintos sectores de la ciudad, incluyendo calles inundadas, avenidas cerradas, arroyos desbordados y varios vehículos arrastrados por la corriente.

El fenómeno climático comenzó alrededor del mediodía y se prolongó durante aproximadamente tres horas, dejando un acumulado de cerca de cinco pulgadas de lluvia, según reportes preliminares.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la colonia Vista Hermosa, donde una camioneta Chevrolet verde, en la que viajaba una familia, fue arrastrada por el agua. Vecinos del sector auxiliaron de inmediato a los ocupantes hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal, quienes lograron ponerlos a salvo sin que se registraran lesionados.

Minutos después, en la colonia González, otra camioneta Cherokee fue arrastrada por el arroyo que cruza la zona. Debido a la fuerza de la corriente, los vecinos tuvieron que intervenir rompiendo los vidrios del vehículo para rescatar a sus tripulantes, quienes también resultaron ilesos.

Ante las condiciones de riesgo, autoridades municipales decidieron cerrar varias avenidas principales mientras continuaban las labores de auxilio y prevención.