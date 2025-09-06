Niega gerente de SIMAS apoyo económico del Ayuntamiento: "No ha llegado ni un centavo"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera, desmintió que el Ayuntamiento haya invertido los 80 millones de pesos que el alcalde Jacobo Rodríguez asegura haber destinado al organismo. "No ha llegado ni un centavo", afirmó categóricamente.

Durante una transmisión en vivo, Menera sostuvo que lo único que el municipio ha entregado son dos bombas, una de las cuales falló durante el fin de semana, provocando el desabasto de agua mientras él se encontraba de vacaciones.

"El alcalde dice: ´Hemos invertido 80 millones de pesos en SIMAS´, pero aquí no entró ningún centavo, más que dos bombas que nos acaban de dar y que salieron mal", señaló el funcionario.

Explicó que una de las bombas presenta fallas de fábrica o problemas de instalación, situación que ya se está corrigiendo. Agregó que este mismo día se reinstalaría una de ellas y que SIMAS ha adquirido otras dos bombas con recursos propios, a fin de tener equipo de reserva.

Menera defendió su gestión y afirmó que, antes de salir de vacaciones, dejó todo listo: bombas nuevas, tubos prefabricados y un plan de contingencia. "Fue mala suerte lo que pasó con la instalación o con la energía, pero no fue algo que yo me esperara. La gente quiere agua, no quiere tiraderos de drenaje, y en eso estoy trabajando", declaró.

El funcionario también dejó claro que no piensa renunciar:

"No me voy de ninguna manera. No nos pueden sacar de aquí porque tenemos al pueblo, el respaldo del Consejo y de los regidores. Hicimos un acuerdo político y yo lo voy a respetar. Que les quede claro: Menera no renuncia".

Finalmente, negó categóricamente cualquier posibilidad de privatización del organismo y acusó que se ha intentado construir una narrativa falsa sobre un supuesto quebranto financiero:

"Ese rollo de que SIMAS está quebrado es una mentira. Han querido hacer creer eso para justificar una privatización, pero SIMAS no se privatiza", sentenció.