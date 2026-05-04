Asalto con cuchillo en tienda de abarrotes de la colonia Hidalgo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un individuo armado con un cuchillo perpetró un asalto con violencia en una tienda de abarrotes de la colonia Hidalgo, en Piedras Negras, durante la tarde de este domingo.

¿Cómo ocurrió el asalto?

El incidente ocurrió cerca de las 17:00 horas en el negocio "Mari", situado sobre la calle Zacatecas, cuando un hombre de complexión delgada, tez morena, vestido con suéter gris y pantalón negro, ingresó al establecimiento.

De inmediato, el sujeto amenazó al empleado con un cuchillo, obligándolo a entregar el dinero en efectivo disponible en la caja. El encargado, temiendo por su integridad, entregó alrededor de mil pesos.

Acciones de la autoridad

Luego del atraco, el agresor escapó del lugar, dejando el arma utilizada abandonada dentro del establecimiento. Tras el reporte, corporaciones como la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila acudieron para iniciar las indagatorias correspondientes y realizar recorridos en la zona; sin embargo, hasta ahora no se ha logrado la detención del presunto responsable.