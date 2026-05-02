Muere "Mundito", empresario turístico y promotor social en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de Edmundo Rodríguez Silva, conocido como "Mundito" o "Mundito´s Tours", empresario del sector turístico ampliamente reconocido en esta ciudad, a la edad de 45 años.

Rodríguez destacó por su labor al frente de su agencia de viajes Mundito´s Tour, mediante la cual organizaba recorridos a playas, pueblos mágicos, eventos deportivos y distintos destinos dentro de la República Mexicana, acercando a cientos de familias a diversas experiencias de viaje.

Su trato cercano, así como la confianza que generaba entre sus clientes por la seguridad y respaldo en sus servicios, lo posicionaron como una figura apreciada en Piedras Negras y municipios de la región.

Además de su actividad empresarial, impulsó el deporte local, particularmente el futbol, y participó en acciones sociales y eventos de beneficencia, especialmente dirigidos a niños durante celebraciones como el Día del Niño y la temporada navideña.

De acuerdo con información disponible, su velación se llevará a cabo en Funerales Socorro, iniciando este sábado a las 13:00 horas y concluyendo a las 21:00 horas; continuará el domingo desde las 08:00 horas hasta un horario aún por confirmar.

El servicio religioso y su sepultura en el Panteón Municipal de Piedras Negras permanecen pendientes de confirmación por parte de la familia.

En redes sociales, familiares, amigos y clientes han expresado sus condolencias, recordándolo como una persona trabajadora, solidaria y comprometida con su comunidad.