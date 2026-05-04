Denuncian saqueo en panteón de Piedras Negras; al menos 10 tumbas afectadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Visitantes del panteón municipal de Villa de Fuente reportaron el robo de figuras religiosas y daños en varias sepulturas, situación que ha causado indignación entre familias de la localidad.

Según la información recabada, los responsables sustrajeron cruces y representaciones de Cristo fabricadas en metal, aparentemente para venderlas como material reciclable.

¿Qué ocurrió en el panteón de Villa de Fuente?

El hallazgo se dio cuando familiares acudieron a visitar las tumbas, encontrando evidencias de vandalismo, entre ellas lápidas deterioradas y estructuras removidas.

Se calcula que al menos una decena de tumbas resultaron afectadas por estos hechos.

Los denunciantes destacaron que el daño no solo es económico, sino también emocional, debido al significado que tienen estos espacios para las familias.

Reacciones de las familias afectadas

Asimismo, recordaron que no es la primera vez que ocurren incidentes de este tipo en el lugar, por lo que insistieron en la necesidad de mayor vigilancia.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a investigar los hechos y tomar medidas para prevenir nuevos robos en el camposanto.