Aseguran 8 kilos de metanfetamina en operativo conjunto en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En un operativo coordinado entre fuerzas de los tres órdenes de gobierno, autoridades aseguraron aproximadamente ocho kilogramos de metanfetamina en un inmueble de esta ciudad fronteriza.

La acción se llevó a cabo el pasado 28 de abril, en apoyo a una orden técnica de investigación solicitada por la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la XI Región Militar y la 47/a Zona Militar.

El 28 de abril, autoridades aseguraron ocho kilogramos de metanfetamina en un inmueble de Piedras Negras.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como corporaciones de la Policía Estatal y Municipal, quienes ejecutaron el operativo de manera conjunta.

Durante la intervención, las autoridades localizaron ocho envoltorios de plástico con una sustancia con características de la metanfetamina, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

Además del narcótico, fue asegurada una báscula gramera y el inmueble donde se realizó el hallazgo, los cuales quedaron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

El operativo fue coordinado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en colaboración con la Policía Estatal.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las indagatorias y los peritajes para determinar la situación jurídica del caso.

Las autoridades señalaron que estos operativos se realizan en apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, y reiteraron su compromiso de combatir la delincuencia organizada en la región.