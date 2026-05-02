Fallece reconocido empresario Guillermo Berchelman a los 81 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El empresario restaurantero Guillermo Berchelman Montemayor, propietario del negocio El Charcoal y exservidor público, falleció la tarde de este sábado a los 81 años de edad.

Berchelman fue una figura ampliamente conocida en la región fronteriza de Piedras Negras y Eagle Pass, tanto por su actividad empresarial como por su participación en la vida pública.

Trayectoria política de Guillermo Berchelman

En el ámbito político, se desempeñó como regidor durante la segunda administración del exalcalde Claudio Bres Garza, además de haber ocupado el cargo de delegado de la Secretaría de Economía del Estado en esta ciudad.

Detalles sobre su salud y fallecimiento

De acuerdo con información proporcionada por familiares y allegados, a principios de abril fue trasladado a San Antonio, Texas, debido a complicaciones de salud; posteriormente, regresó a su domicilio aproximadamente una semana antes de su fallecimiento.

La funeraria Memorial Funeral Chapels, en Eagle Pass, informó que el próximo lunes 4 de mayo se llevará a cabo una misa de cenizas a las 12:00 horas en la iglesia de San Juan de los Lagos, ubicada en la colonia Roma, en Piedras Negras.











