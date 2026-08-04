Asalto con navaja a taquería en Piedras Negras deja botín de 20 mil pesos; investigan a ex empleado

Piedras Negras, Coah.— Un asalto con violencia cometido a plena luz del día movilizó a las corporaciones de seguridad, luego de que un hombre armado con una navaja irrumpiera en una taquería ubicada sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño y escapara con un botín cercano a los 20 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este lunes en el negocio Taquito Express, donde un sujeto de complexión robusta, que ocultaba parcialmente su identidad con lentes oscuros y un sombrero tipo pescador, ingresó al establecimiento y amenazó a una empleada para obligarla a entregar el dinero de la caja registradora.

Tras apoderarse del efectivo, el delincuente huyó antes de la llegada de las autoridades, lo que originó un despliegue por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Civil Coahuila y otras corporaciones de seguridad.

Acciones de la autoridad

Los agentes realizaron las primeras diligencias en el lugar, entrevistaron al personal y comenzaron la recopilación de indicios, así como el aseguramiento de videos de las cámaras de vigilancia para establecer la identidad del responsable.

De manera extraoficial, trascendió que las líneas de investigación apuntan hacia un ex empleado del establecimiento, debido al conocimiento que tenía sobre la operación del negocio y el manejo del efectivo.

Detención por robo

Asimismo, fuentes cercanas al caso señalaron que, tras varias horas de búsqueda, una persona fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado para ser investigada por su presunta participación en el atraco.

Será el Ministerio Público el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de la persona asegurada, además de establecer si en el robo participaron más involucrados.