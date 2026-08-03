Refuerzan combate al dengue con 14 nuevos brigadistas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el propósito de ampliar la cobertura preventiva y reducir los tiempos de atención en las colonias del municipio, la Jurisdicción Sanitaria 01 incorporó a 14 brigadistas que durante los próximos cuatro meses fortalecerán las acciones de control larvario para disminuir la población del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.

Acciones de la autoridad

La coordinadora de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, Priscila Hernández López, informó que el nuevo personal recorrerá distintos sectores de la ciudad para acelerar las labores de prevención y lograr una cobertura más amplia en menor tiempo.

Explicó que el control larvario constituye una de las estrategias más eficaces para combatir al mosquito, ya que permite eliminar las larvas durante su fase acuática, antes de que se conviertan en insectos adultos capaces de transmitir enfermedades.

"Lo que buscamos es cubrir las colonias más rápido para abarcar la totalidad del municipio. La importancia del control larvario es que podemos bloquear la fase acuática del mosquito y evitar que llegue a la etapa adulta, lo que tiene un mayor impacto en la prevención de enfermedades", señaló.

Detalles confirmados

La funcionaria precisó que los 14 brigadistas realizarán labores de campo y, aunque participan como voluntarios, reciben una compensación económica por las actividades que desempeñan.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a verificar la identidad del personal antes de permitir su ingreso a los domicilios, debido a que se han detectado personas que intentan hacerse pasar por trabajadores del programa de vectores.

Indicó que los brigadistas portan identificación oficial y uniforme institucional de la Secretaría de Salud, además de que todos los servicios de prevención y control se ofrecen de manera gratuita.

Hernández López explicó que la planeación de las acciones se basa en la información obtenida mediante las ovitrampas instaladas estratégicamente en distintos puntos del municipio, las cuales permiten medir la presencia del mosquito transmisor.

Con los resultados de esas lecturas se define el cronograma de intervención por sectores. Posteriormente, se realizan las acciones de control larvario y, cuando los indicadores lo ameritan, se complementan con labores de nebulización para reforzar el combate al vector.