Menor de 11 años amenazó con quitarse la vida en colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un menor de 11 años movilizó a corporaciones de seguridad durante los primeros minutos del domingo, luego de expresar una amenaza de atentar contra su vida, presuntamente a causa de las constantes discusiones entre sus padres, en un domicilio de la colonia Año 2000.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:30 horas en el Centro de Cómputo y Comando (C4), donde se alertó que un niño se encontraba en una situación de posible riesgo.

La movilización se registró en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Juan de la Barrera y San Isidro, donde el padre del menor solicitó el apoyo de las autoridades tras escuchar la amenaza.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar para verificar la situación y, tras la intervención, determinaron que no existía un intento de suicidio en curso, por lo que el reporte fue clasificado como una falsa alarma.

De acuerdo con el informe policial, el menor manifestó esa intención presuntamente como consecuencia de los conflictos constantes entre sus padres, situación que, según el reporte, ocurre de manera frecuente.

Las autoridades informaron que el caso será canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con el propósito de que la institución dé seguimiento a la situación familiar y determine las medidas de protección que correspondan.