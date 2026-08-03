Descartan casos sospechosos de dengue, sarampión y rickettsiosis en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 descartó los dos casos probables de dengue que permanecían bajo estudio la semana pasada, así como un caso sospechoso de sarampión y otro de rickettsiosis, luego de concluir los análisis de laboratorio correspondientes, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

El especialista explicó que, aunque el caso probable de enfermedad febril exantemática fue descartado, previamente se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas establecidas para reducir cualquier riesgo de transmisión en el municipio.

Asimismo, indicó que también fue descartado otro caso sospechoso correspondiente a una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica, tras obtenerse los resultados que permitieron excluir dicho diagnóstico.

Acciones de la autoridad

No obstante, precisó que actualmente la Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene bajo estudio un caso probable de dengue detectado en una colonia de Piedras Negras, el cual permanece en análisis mientras se reciben los resultados de laboratorio.

Belloc Sandoval explicó que pacientes con fiebre, dolor corporal o diarrea pueden presentar distintos padecimientos, como una gastroenteritis; sin embargo, cuando existe el antecedente de una picadura de mosquito, el personal médico debe considerar también enfermedades transmitidas por vector y solicitar las pruebas diagnósticas correspondientes.

Detalles confirmados

Subrayó que el diagnóstico definitivo depende de la identificación del agente etiológico responsable mediante estudios de laboratorio, por lo que un caso sospechoso no implica la confirmación de una enfermedad.

Añadió que, una vez que el médico tratante integra el diagnóstico clínico y se descartan las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, el expediente se cierra en la plataforma oficial de vigilancia sanitaria, sin que ello modifique el tratamiento médico u hospitalario que continúe recibiendo el paciente.