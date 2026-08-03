SIMAS emite sexto aviso consecutivo por desabasto de agua; afectará a 25 colonias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) emitió por sexta ocasión consecutiva, desde el lunes de la semana pasada, un aviso de desabasto o baja presión en el servicio de agua potable, con afectaciones previstas para 25 colonias, la 47 Zona Militar y el Parque Industrial 2.

El organismo informó que a partir de las 21:30 horas del domingo suspendería la operación del cárcamo que abastece a la Planta Potabilizadora No. 2 debido a la obstrucción de las bocas de toma, situación que obligó a interrumpir temporalmente el suministro hacia diversos sectores de la ciudad.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el comunicado, las labores de limpieza se llevarían a cabo durante la madrugada del lunes y, una vez concluidas, comenzaría la recuperación gradual del sistema de distribución de agua potable.

El nuevo aviso provocó nuevamente reacciones de inconformidad entre usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la recurrencia de las interrupciones en el servicio. Entre los comentarios publicados destacó el mensaje: "Ya ni saben qué decir".

Las colonias que podrían presentar baja presión o suspensión temporal del suministro son Doctores, San Joaquín, Sector Aeropuerto, CAP, San Ramón, Ejido Villa de Fuente, Encinos, Lomas del Valle, La Rioja, Loma Verde I y II, Nogalar, 28 de Junio, Juárez, Buena Vista Norte y Sur, Hidalgo, Vista Hermosa, Infonavit, Las Torres, San Luis, Loma Bonita, Privada Loma Bonita, Central y Hacienda Escondida, además de la 47 Zona Militar y el Parque Industrial 2.

Reacciones de la comunidad

SIMAS pidió a la ciudadanía reportar cualquier baja presión o falta de agua en sectores no incluidos en el listado oficial, a fin de que el organismo pueda verificar y atender los casos que se presenten.