Asaltan OXXO con cuchillo en Valle de las Flores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Dos sujetos armados con un cuchillo asaltaron una tienda de conveniencia OXXO ubicada en la calle Aguavientos, en la colonia Valle de las Flores, durante la noche del viernes.

Detalles del asalto

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado del establecimiento activó el botón de pánico luego de que dos individuos ingresaran al negocio, lo amenazaran con un arma blanca y se apoderaran de cajas registradoras y diversos objetos.

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al lugar para entrevistarse con el trabajador, quien proporcionó características de los presuntos responsables. Los agentes también revisaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento con la intención de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables.

Operativo de búsqueda

Asimismo, se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores, aunque los presuntos asaltantes no fueron localizados. Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el robo y dar con los responsables.