Busca vocalista acuerdo tras agredir a enfermero

PIEDRAS NEGRAS, COAH: El exvocalista de la agrupación regional mexicana Los Sebastianes, Rafael N., busca llegar a un acuerdo con el enfermero al que presuntamente agredió físicamente cuando recibía atención médica en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el trabajador de salud presentó lesiones que no fueron consideradas de gravedad, por lo que su estado de salud se reportó como estable.

Posible acuerdo reparatorio

Ante este escenario, el caso contempla la posibilidad de una salida alterna, siempre que exista voluntad de ambas partes para alcanzar un acuerdo reparatorio.

Rodríguez Ríos explicó que el imputado busca hacerse cargo de los gastos médicos y reparar el daño ocasionado, con la intención de resolver el conflicto sin que sea necesario llevarlo ante un juez.

Consecuencias legales

Precisó que, si la víctima acepta el acuerdo, la Fiscalía procederá conforme a derecho para concluir la carpeta de investigación. En caso contrario, el expediente podría ser judicializado, incluso con el presunto responsable detenido.

De no concretarse una solución entre las partes, será un juez quien determine la situación legal de Rafael N. durante la audiencia inicial.

El delegado señaló que la decisión de aceptar o rechazar una reparación del daño corresponde a la víctima, por lo que la continuidad del procedimiento dependerá de ese consentimiento.