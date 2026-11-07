Aduana de Piedras Negras orienta a comerciantes sobre operaciones aduaneras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El titular de la Aduana de Piedras Negras, Marcos Marín Vázquez, sostuvo una reunión con socios de la Cámara de Comercio local, a quienes explicó los procedimientos de operación aduanera y resolvió dudas relacionadas con el cruce de mercancías y las actividades de comercio exterior.

Importancia de la Aduana de Piedras Negras

El coronel en retiro encabezó una plática convocada por el presidente de la Cámara, Benito Martínez, con el propósito de ampliar los conocimientos de los comerciantes y orientarlos sobre los trámites y situaciones que pueden presentarse durante las operaciones de importación y exportación.

Durante el encuentro, Marín Vázquez destacó la relevancia de la Aduana de Piedras Negras, que registra una recaudación anual superior a los 13 mil millones de pesos por concepto de impuestos y aranceles a las importaciones.

Acompañado por los subadministradores de Operación Aduanera y del área Jurídica, también adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzará próximamente a importar hidrocarburos a través de esta frontera.

De acuerdo con lo expuesto, el cruce de un tren con 80 vagones cargados de hidrocarburos podría generar una recaudación de hasta 45 millones de pesos por concepto de impuestos.

Nuevas Operaciones de Hidrocarburos

El titular de la Aduana agregó que su zona de influencia comprende 23 municipios de Coahuila y cuenta con uno de los cruces ferroviarios más dinámicos, con operaciones las 24 horas del día.

En cuanto al transporte de carga, indicó que, en condiciones óptimas de operación, por esta frontera circulan poco más de mil camiones tipo tráiler diariamente.