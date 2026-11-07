Espera comerciantes repunte en ventas del Mercado Zaragoza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El comercio organizado del primer cuadro de la ciudad no ha registrado la afluencia de visitantes ni la derrama económica esperadas durante las últimas semanas; sin embargo, los locatarios confían en que las festividades de fin de año impulsen las ventas.

Héctor Portillo, presidente de Locatarios del Mercado Zaragoza, reconoció que el último trimestre de 2026 no ha reflejado la recuperación económica observada en años anteriores, situación que atribuyó principalmente a las dificultades financieras que enfrenta el consumidor.

Oportunidades en las festividades

Pese a este panorama, señaló que los comerciantes esperan aprovechar las próximas fechas de alta actividad, como el aniversario de la Revolución Mexicana, el Día de Acción de Gracias y el Día de la Virgen de Guadalupe, así como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El dirigente consideró que estas festividades representan oportunidades para atraer visitantes al primer cuadro de la ciudad y mejorar el dinamismo comercial durante las últimas semanas del año.