Reaprehenden a madre por corrupción de menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Tras incumplir las medidas cautelares que le permitían continuar su proceso en libertad, Diana Elizabeth N., de 37 años, fue reaprehendida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusada del delito de corrupción de menores en perjuicio de sus cuatro hijos.

La mujer había sido detenida inicialmente el pasado 15 de mayo, luego de que autoridades recibieran reportes de vecinos de la colonia Villa Real sobre las condiciones de abandono y descuido en las que se encontraban varios menores.

Detalles de la detención inicial

Al intervenir en el domicilio, agentes de la AIC y de la Policía Civil Coahuila iniciaron las investigaciones que derivaron en la detención de la madre, ante los señalamientos de que presuntamente drogaba a sus hijos y los obligaba a pedir dinero para adquirir estupefacientes.

Aunque en aquella ocasión fue presentada ante un juez y obtuvo el beneficio de llevar su proceso en libertad, los cuatro menores fueron retirados de su cuidado debido a las condiciones en las que se encontraban.

Nueva orden de aprehensión

Sin embargo, el incumplimiento de las disposiciones judiciales motivó la emisión de una nueva orden de aprehensión, que fue cumplimentada por agentes investigadores para poner nuevamente a la mujer a disposición de la autoridad judicial.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que cuentan con los datos de prueba necesarios para buscar que Diana Elizabeth N. sea vinculada a proceso y permanezca recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras.

La detenida se encuentra a la espera de su audiencia, en la que un juez determinará su situación jurídica.