Aseguran 116 armas en cateo en Piedras Negras; investigan red de tráfico

Piedras Negras, Coahuila.– Un importante aseguramiento de armas de fuego se registró tras un cateo realizado la noche del lunes en un inmueble ubicado en el cruce de la calle Nezahualcóyotl y la avenida Centenario, donde autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo que abarcó toda una manzana.

Durante la intervención, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con corporaciones estatales y fuerzas federales, localizaron en el interior de la propiedad un total de 116 armas de fuego, entre ellas 60 largas y 56 cortas, que presuntamente serían enviadas a otras entidades del país.

El inmueble, que contaba con un portón color crema y albergaba varios departamentos y viviendas, fue asegurado en su totalidad. En el lugar únicamente se encontraban una mujer y varios menores, quienes fueron desalojados por las autoridades mientras se llevaba a cabo la diligencia.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con las investigaciones, el arsenal habría ingresado al país por la frontera con Estados Unidos y tendría como posible destino el estado de Michoacán, donde grupos delictivos mantienen presencia.

Aunque no se reportaron personas detenidas, trascendió que las autoridades buscan a un sujeto identificado como Rogelio "N", quien sería señalado como presunto responsable del resguardo de las armas y es conocido en el sector.

Detalles confirmados

El operativo contó con la participación de elementos de la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Especial de Coahuila, el Mando Coordinado de Piedras Negras, así como efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, quienes brindaron seguridad perimetral durante la acción.

Las armas aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Autoridades estatales destacaron que este decomiso representa un golpe significativo contra el tráfico ilegal de armas y refuerza las acciones coordinadas en materia de seguridad en la entidad.