Mujer hospitalizada grave tras ingerir pastillas y alcohol en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Una mujer permanece hospitalizada en estado delicado luego de haber consumido una alta cantidad de pastillas combinadas con bebidas alcohólicas, en un hecho registrado durante la madrugada de este martes en la colonia Año 2000.

¿Cómo ocurrió la intoxicación?

De acuerdo con los primeros reportes, fueron sus propias hijas quienes la trasladaron de urgencia al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, tras percatarse de la situación. La mujer, identificada como Aide N, de 49 años, habría ingerido aproximadamente 45 tabletas de clonazepam, cerca de 60 pastillas de antibióticos y media botella de whisky.

Detalles confirmados sobre su estado

Al momento de su ingreso, el personal médico la clasificó como paciente grave debido a la combinación de sustancias en su organismo, por lo que quedó internada bajo observación y atención especializada.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, se desconocen las causas que la llevaron a tomar esta decisión. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y exhortaron a los familiares a buscar apoyo profesional para la paciente una vez que su estado de salud lo permita.