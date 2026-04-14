Falta por identificar uno de los tres cuerpos hallados en el río Bravo

Piedras Negras, Coahuila.– El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que solo uno de los tres cuerpos localizados sin vida en las aguas del río Bravo durante el pasado fin de semana en Piedras Negras permanece sin ser identificado.

Detalló que ya fueron reconocidos Jackson Dueñez, de 19 años, y Héctor Alexis Barrios Paredes, de 22, ambos originarios de esta ciudad, quienes además mantenían una relación de amistad. Sus familiares acudieron ante las autoridades correspondientes para confirmar sus identidades.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que los hallazgos se realizaron entre jueves y sábado en distintos puntos del afluente, lo que derivó en la apertura de carpetas de investigación y la intervención de la coordinación de Servicios Periciales.

En cuanto al cuerpo que aún no ha sido identificado, Gómez Rodríguez señaló que se continúan realizando pruebas periciales, incluyendo análisis genéticos, con la finalidad de lograr su identificación y avanzar en las investigaciones.

Detalles confirmados

Asimismo, indicó que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer cómo ocurrieron estos hechos.