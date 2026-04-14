Llaman a mujeres a realizarse estudios para detectar cáncer de mama en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Autoridades de salud reiteraron el llamado a la población femenina para realizarse estudios de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino, como parte de una campaña permanente en las unidades médicas de la región.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Salud Reproductiva, Iván Padilla Castillo, informó que estos servicios se brindan de manera continua, con el objetivo de identificar a tiempo posibles casos y ofrecer tratamiento oportuno.

Destacó que una de las principales herramientas es la mastografía, dirigida a mujeres mayores de 40 años, quienes pueden acudir sin importar su derechohabiencia.

"El objetivo es que más mujeres se acerquen y aprovechen estos estudios que pueden salvar vidas mediante una detección temprana", señaló.

Indicó que el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" cuenta con equipo de alta tecnología, con capacidad para realizar entre 20 y 25 mastografías diarias en turnos matutino y vespertino, aunque se busca incrementar su aprovechamiento.

Detalles confirmados

Asimismo, explicó que los resultados de los estudios se entregan en un periodo aproximado de una semana o incluso en menos tiempo, lo que permite dar seguimiento inmediato en caso de detectarse alguna anomalía.

En situaciones donde se confirme un resultado positivo, las pacientes son canalizadas a áreas especializadas, como la clínica de displasias o servicios de oncología en Saltillo, para continuar con su atención.

Padilla Castillo subrayó la importancia de la autoexploración como una herramienta complementaria, ya que permite a las mujeres identificar cambios en su cuerpo de manera temprana.

"Es fundamental que, aun sin síntomas, acudan a realizarse su mastografía como estudio de tamizaje, ya que el cáncer de mama puede no presentar señales en sus primeras etapas", advirtió.

Impacto en la comunidad

Finalmente, reconoció que ha habido buena respuesta por parte de la población, aunque insistió en la necesidad de ampliar la cobertura para beneficiar a un mayor número de mujeres.