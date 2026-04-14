Joven de 26 años termina con su vida tras ruptura sentimental en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– La mañana de este martes se registró un suicidio en la colonia Lázaro Cárdenas, donde un joven de 26 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Benito Juárez, cerca del cruce con Miguel Garza. De acuerdo con los primeros reportes, familiares o allegados solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia al percatarse de la situación.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Erick Ricardo Ortia Castro.

Detalles confirmados

Las primeras indagatorias señalan que el joven atravesaba por una situación emocional complicada derivada del término de una relación sentimental. En el lugar fueron localizadas tres hojas con mensajes dirigidos a su expareja y familiares, en los que expresaba su sentir y ofrecía disculpas.

Tras el reporte, autoridades de Protección Civil y Bomberos procedieron a acordonar la zona, mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Suicidios en Piedras Negras

Con este caso, suman ya 14 suicidios registrados en lo que va del año en Piedras Negras.