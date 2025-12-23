Refuerzan operativos de seguridad tras nuevas detenciones en la región norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las acciones de seguridad en la región se mantienen activas tras la detención de cuatro presuntos "halcones", quienes permanecen internos en el Centro Penitenciario de Piedras Negras y enfrentan procesos penales por distintos delitos.

Como resultado de la continuidad de los operativos, autoridades lograron el aseguramiento de tres personas en los límites de Coahuila y Nuevo León, específicamente en el municipio de Hidalgo.

Los detenidos, identificados como Sergio "N", Ana Itzel "N" y Arturo "N", fueron sorprendidos en posesión de diversas dosis de droga y además fueron arrestados por su presunta responsabilidad en el delito de violencia contra servidores públicos de corporaciones de seguridad.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que los tres implicados ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quedando pendiente la resolución de su situación jurídica.

Detalles confirmados

El funcionario señaló que no se descarta que los detenidos estén vinculados con el mismo grupo criminal que, meses atrás, realizó disparos contra elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, por lo que las investigaciones continúan y podrían ampliarse los cargos en su contra.