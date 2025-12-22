Fiscalía continúa brindando atención pese a vacaciones en dependencias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Aunque diversas dependencias gubernamentales ya iniciaron el periodo vacacional decembrino, la Fiscalía General de Justicia, Zona Norte Uno, mantiene sus actividades habituales mediante un sistema de guardias, informó su delegado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

Acciones de la autoridad

El representante de la Fiscalía señaló que los juzgados de las áreas familiar, civil y penal se encuentran actualmente en receso; sin embargo, continuarán atendiendo casos urgentes conforme a lo que establece la ley.

En cuanto a la operatividad de la Fiscalía, Rodríguez Ríos afirmó que la atención al público no se ha visto interrumpida, ya que se continúan recibiendo denuncias, realizando trámites documentales y atendiendo a personas puestas a disposición.

Detalles confirmados

Agregó que el personal de la Agencia de Investigación Criminal permanecerá activo, debido a la suspensión de vacaciones y descansos, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la vigilancia durante la temporada decembrina.