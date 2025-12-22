Cuatro cateos en la región dejan decomisos de droga y dos detenidos en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Cuatro cateos se llevaron a cabo durante el fin de semana en la región: tres en Piedras Negras y uno en el municipio de Nava, como parte de las acciones de la Agencia de Investigación Criminal contra la venta de droga.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el cateo realizado en Nava permitió la detención de dos personas, identificadas como Miguel Ángel "N." y Esmeralda "N.", así como el aseguramiento de droga conocida como cristal y marihuana.

En los domicilios intervenidos en Piedras Negras, únicamente se logró el decomiso de estupefacientes, sin que se concretaran detenciones.

El funcionario explicó que, de acuerdo con las investigaciones, es común que durante la ejecución de los cateos los ocupantes de las viviendas intenten deshacerse de la droga arrojándola al sanitario; sin embargo, aseguró que las autoridades cuentan con elementos previos que permiten documentar estos hechos y fortalecer las carpetas de investigación.

Rodríguez Ríos añadió que estas acciones continuarán con el respaldo de denuncias ciudadanas, con el objetivo de ubicar y desmantelar puntos de compra y venta de droga. Precisó que, en lo que va del 2025, se han realizado 93 cateos derivados de distintas querellas.