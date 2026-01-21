Aseguran 16 kilos de metanfetamina en vehículo abandonado en la carretera 57

Piedras Negras, Coah.— Durante un recorrido de vigilancia realizado la mañana de este miércoles, autoridades estatales lograron el aseguramiento de cerca de 16 kilogramos de metanfetamina que se encontraban al interior de un vehículo abandonado sobre la carretera federal 57, en el tramo comprendido entre Nava y Allende.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila detectaron un automóvil Chevrolet Cruze modelo 2016, color blanco, estacionado en las inmediaciones de un vivero, a la altura de las antiguas oficinas de Micare, lo que llamó la atención al permanecer sin ocupantes durante varios minutos.

Tras realizar el reporte correspondiente, las autoridades procedieron a revisar la unidad, localizando diversos paquetes envueltos con cinta adhesiva que contenían metanfetamina, conocida comúnmente como cristal, con un peso aproximado de 16 kilogramos.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que hasta el momento no se ha identificado al propietario del vehículo, por lo que se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para determinar su procedencia, mediante el análisis de documentos y placas.

Precisó que el narcótico asegurado, así como el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones al tratarse de un ilícito de competencia federal.