Incendio consume por completo vivienda en la colonia CROC Dos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Daños materiales totales dejó un incendio registrado la madrugada de este lunes en una vivienda de la colonia CROC Dos, en Piedras Negras.

El reporte fue recibido por el Departamento de Bomberos alrededor de las 5:00 horas, alertando sobre un incendio en un domicilio ubicado sobre la calle Jesús García Corona. De inmediato, tres unidades apagadoras se trasladaron al lugar para atender la emergencia.

Los elementos realizaron intensas labores para controlar el fuego, el cual se propagó rápidamente debido a que la vivienda estaba construida principalmente con materiales como madera y lámina, lo que ocasionó la pérdida total del inmueble.

Tras el incidente, los habitantes de la vivienda fueron canalizados a un albergue temporal que opera el Departamento de Bomberos.

De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por Bomberos y Protección Civil, se presume que el incendio pudo haberse originado por algún objeto que fue dejado encendido para protegerse de las bajas temperaturas.